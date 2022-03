Psicosi Ucraina, le segnalazioni dei baresi: paura nei cieli per via degli aerei

BARI - Momenti di preoccupazione tra i cittadini di Bari: nei cieli della città si sentono i roboanti motori degli aerei in formazione. Fioccano le segnalazioni di chi pensa si tratti di Eurofighter in procinto di partire alla volta dell’Ucraina, ma è un falso allarme. Si tratta invece di velivoli Siai-U 208, messi a disposizione dall’Aeronautica Militare per far viaggiare tra le nuvole gli studenti pugliesi, aspiranti «Top gun» che vogliono avvicinarsi alla professione. Le immagini delle esercitazioni hanno fatto il giro del web, facendo montare un vero e proprio caso. Ma dall’Aeronautica rassicurano: «È tutto sotto controllo».

Tante le segnalazioni dei cittadini baresi che hanno ripreso gli aerei in volo anche su TikTok. Ecco il video