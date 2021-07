Barivecchia al setaccio, scoperti droga e armi nascosti nelle corti

Bari - Blitz dei carabinieri nella città vecchia: 30 militari con i canti antidroga hanno perquisito abitazioni e «cupe» in cerca dei nascondigli di armi e stupefacenti. Prezioso il lavoro di One, il cane del Nucleo cinofili di Modugno che con il suo fiuto è riuscito a scovare all’interno di un canale di scolo dell’acqua piovana e dentro un tombino diverse confezioni di stupefacente.

Il bilancio dell’operazione conta due persone arrestate e una denunciata per detenzione e spaccio di stupefacenti. Scovati in un'abitazione 120 grammi di cocaina, un panetto di 100 grammi di hashish e 88 grammi di marijuana: una donna, alla vista dei carabinieri, aveva cercato di disfarsene gettando la droga nel water di casa.

Altra droga è stata ritrovata in diversi anfratti delle corti interne di Barivecchia, oltre a bilancini di precisione, telefoni cellulari, probabilmente utilizzati per l’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento delle sostanze, il tutto sottoposto a sequestro.