Coronavirus, barese bloccato a Valencia con il figlio: «Voglio tornare ma lo Stato non mi aiuta»

BARI - «Sono bloccato a Valencia con mio figlio di 17 anni, dai primi di marzo: non sapete quanto vorremmo rientrare a casa, ma non sappiamo come fare, aiutateci. Vi prego». È l'urlo disperato lanciato da Nicola Santamaria, un 53enne di Bari fermo in Spagna come centinaia e centinaia di altri italiani, per colpa del Covid 19. «Sono uno chef ed ero in cerca di una vita migliore per me e per la mia famiglia, prima che questa dannata pandemia prendesse il sopravvento. Il mio non è un capriccio - spiega Nicola - sono venuto qui per lavoro e mio figlio è partito con me per studiare, ma sono rimasto senza occupazione e senza una casa. Lo Stato non mi tende affatto una mano», ci racconta al telefono con le lacrime agli occhi e un groppone in gola. Già, perché Nicola vive in una casa in affitto (tipo b&b) fino al 10 aprile, che presto dovrà chiudere i battenti a causa delle norme restrittive prese dal governo spagnolo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Non solo, il figlio del 53enne soffre di una grave patologia ai bronchi: è asmatico e ha bisogno di cure precise. «Ho finito le scorte di Ventolin, e non so se riuscirò a procurarmi il farmaco. Non voglio portarlo assolutamente in ospedale, perché significherebbe metterlo ancora più a rischio, esponendolo al virus - sottolinea Nicola - ma al tempo stesso mi è impossibile reperire anche una banale ricetta medica o poter contattare un medico di base qui, perché non avendo più un contratto di lavoro non sono riuscito a richiedere il NIE (ndr. Número de identificación extranjeros, si tratta di una sorta di codice fiscale necessario per poter accedere ai più comuni servizi sociali ed economici iberici). Insomma siamo bloccati qui senza un euro in tasca e presto saremo senza un tetto sulla testa». I due "emigrati" infatti tirano avanti con l'aiuto dei nonni che, dalla Puglia, inviano loro piccole somme di denaro per sostentarsi in questo momento di difficoltà.

L'unica soluzione che Nicola vede all'orizzonte è quella di poter ritornare a casa, a Bari, da sua moglie e dall'altro suo figlio di dieci anni. Ma anche in questo caso la sorte gli è avversa. Oltre alle difficoltà di mera sopravvivenza quotidiana in Spagna, Nicola e suo figlio devono sbattere anche contro un muro di gomma enorme: la burocrazia.

«Ho provato a mettermi in contatto con la Farnesina per capire come fare a rientrare a casa, ma l'unica soluzione che mi hanno prospettato è quella di recarmi a Madrid, da cui partono i pochi voli ancora attivi per l'Italia. Il problema è che il focolaio principale di Coronavirus sta divampando in questi giorni proprio nella capitale e non voglio mettere a repentaglio né la salute di mio figlio né la mia. Per non parlare dei costi dei voli. Sono proibitivi, con meno di 300 euro a cranio non ne usciamo». Nicola non è l'unico a trovarsi in questo impasse. Come lui, altri 200 italiani sono bloccati nella Comunità Valenciana e in Catalogna.

«La nostra unica richiesta è quella di attivare un volo, anche di una sola volta a settimana, che parta direttamente da Valencia, dove c'è l'aeroporto. Perché lo Stato italiano non ci viene incontro? Non ci sembra di chiedere la luna. Qui a Valencia la situazione è ancora sotto controllo ma trovo illogico questo comportamento della Farnesina. O prendo il volo da Madrid o resto in Spagna. Vi sembra un'alternativa comprensibile da proporre? Non ce la faccio più».

L'appello esasperato di Nicola è arrivato anche alle orecchie del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che nel suo ultimo video messaggio su Facebook, ha detto di essersi attivato per poter agevolare il rientro di tanti concittadini baresi rimasti bloccati all'estero. A questo padre di famiglia però non resta che aspettare e sperare. «Abbiamo problemi economici. Sono venuto qui per lavoro non per farmi le vacanze. Mi sento impotente e se lo Stato in primis non viene in nostro soccorso, noi cosa dovremmo fare? Rimaniamo qui a morire?».