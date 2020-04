Miulli, dimesso primo paziente Covid: uscita da «star», salutato con gli applausi

Non sappiamo se fa parte dei 37 (o 39?) guariti ufficialmente censiti dalla Regione, di certo quest'uomo è uno dei contagiati che finalmente è uscito dal tunnel. In questi video postato su Facebook dal gruppo Acquaviva Partecipa lo notiamo uscire tra due ali di folla come su un red carpet, modello Hollywood. Applausi e urla, incoraggiamento e gioia. Una luce nelle tenebre di questo nemico invisibile di nome Coronavirus che sta seminando morte e paura. Con l'augurio che possa essere solo il primo di una lunga serie.