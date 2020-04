Putignano, 700 grammi di eroina in camera da letto: arrestato

Intorno alle 13 di ieri pomeriggio i carabinieri di Putignano (Ba) che stavano pattugliando il centro hanno arrestato un 44enne del luogo, M.G., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato alla guida della sua auto, non c'era traffico quindi è stato fermato, e i militari l'hanno notato mentre si portava una mano ai pantaloni. Nervoso e inquieto, è stato perquisito: in tasca aveva 100 grammi di eroina. In casa, e in una casetta di campagna di sua proprietà, i carabinieri hanno trovato altra droga: in un armadio della camera da letto c'era un pezzo da mezzo chilo e un altro da 120 grammi nel cassetto del comodino. L'uomo si trova ai domiciliari.