Modugno, rapinarono tabaccheria e supermercato: arrestati 4 giovani

Sono stati individuati e fermati gli autori di due rapine commesse a gennaio ai danni di una tabaccheria e di un supermercato a Modugno (Ba), accusati, appunto, di concorso in rapina con l'aggravante dell'uso delle armi. Si tratta di quattro giovani, S.M, 20 anni, S.G., 18, e M.G. e D.N.G., entrambi 19enni. Tutto è accaduto la sera del 31 gennaio, quando due sconosciuti con i volti coperti dai caschi, in via Palese, avevano rapinato una tabaccheria, portando via poco meno di mille euro. I due rapinatori avevano coperto la targa dello scooter con cui erano arrivati con una busta di plastica. I carabinieri di Modugno hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza e hanno cercato i malfattori in zona Cecilia e San Paolo. A casa di S.M. hanno trovato i caschi e i vestiti usati per la rapina, e sono risaliti alla complicità degli altri tre anche per un'altra rapina, il 10 gennaio, ai danni di un supermercato. Tutti si trovano ai domiciliari.