Bari, i Momix tornano al Petruzzelli con lo spettacolo «Alice»

BARI - Moses Pendleton festeggia i 40 anni della compagnia 'Momix' (nata nel 1980 come costola del Pilobolus dance theatre del 1971), con la nuova produzione 'Alicè che sarà a Bari, dal 4 al 9 febbraio, per la stagione della Fondazione Peytruzzelli. Lo spettacolo, nato - come ha detto lo stesso Pendleton - dal commento di un critico che lo scorso anno paragonò lo spettacolo della compagnia al mondo di Alice, è ispirato sia al romanzo 'Alice nel pese delle meravigliè sia ad 'Alice attraverso lo specchiò, e ne offre una visione fantastica attraverso la danza.

Nello spettacolo, della durata di circa due ore, articolato in due atti, Moses Pendleton regala al pubblico degli spaccati narrativi attraverso le sue strabilianti coreografie, fra colorate visioni e personaggi fantastici. Il mondo che si materializza sul palcoscenico è popolato da creature indecifrabili, la storia è il punto di partenza per dare libero sfogo alla fantasia, personaggi e situazioni sono in continua mutazione. I plastici ed eleganti corpi dei danzatori mutano e si trasformano, con la tipica naturalezza che da sempre contraddistingue lo stile poliedrico del corpo di ballo di Pendleton, dove anche i costumi sono parte integrante delle magiche trasformazioni.

Nella personale visione di Pendleton, i protagonisti della storia, come il Bianconiglio, la Regina di cuori, il Cappellaio matto, assumono connotazioni cinematografiche, creando una nuova storia in cui la letteratura incontra la fascinazione contemporanea.

Alice sarà in replica mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio alle 20.30, sabato 8 febbraio alle 16 e alle 20.30, e domenica 9 febbraio alle 18.