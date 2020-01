Bari, il mercato Santa Chiara visto dall'alto. Decaro: «Fine lavori entro l’estate»

BARI - Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo mercato di Santa Chiara a Japigia, che sostituirà il mercato di via Pitagora. A comunicarlo, con una foto che testimonia l’avanzamento del cantiere, è il sindaco Antonio Decaro. «La struttura prende forma – sottolinea il primo cittadino – e in questi giorni sono iniziati gli interventi relativi alla copertura del mercato».

«Entro la prossima estate questo quartiere avrà finalmente il suo mercato coperto, che permetterà ai commercianti di lavorare in uno spazio più dignitoso, anche quando piove o fa freddo – conclude Decaro – eliminando definitivamente i disagi per i residenti della zona». Ecco le immagini del nuovo mercato viste dall'alto con un drone: la copertura in legno sta prendendo forma e, insieme a lei, il sogno dei commercianti dell'ultimo mercato di strada presente a Bari.

Le immagini, divulgate su Fb da Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio 1 di Bari hanno anche una dedica: «Dedico questo video all’assessore Giuseppe Galasso, a tutti i dipendenti comunali coinvolti nel progetto, alla ditta e a tutti i residenti della zona.

Buona visione!

[Video: sky luk - drone vision]

[Regia: Checco De Tullio]