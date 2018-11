Emiliano al flash mob per libertà di stampa: «Giornalisti fondamentali in controllo democrazia»

Libertà di stampa e democrazia, che va onorata e rispettata: dopo le pesanti dichiarazioni rivolte alla categoria dei giornalisti da parte del vicepremier Di Maio e da altri esponenti politici nazionali, Assostampa e Ordine dei giornalisti di Puglia hanno aderito alla manifestazione nazionale indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa, condivisa dall'Ordine dei Giornalisti, che ha promosso il flash mob #GiùLeManiDallInformazione. In piazza della Prefettura a Bari sono intervenuti insieme ai promotori Bepi Martellotta, presidente Assostampa Puglia, e Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia, anche il presidente della Regione Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro, e il direttor edella «Gazzetta del Mezzogiorno» Giuseppe De Tomaso.

«Noi viviamo in una democrazia che va onorata e rispettata, siamo garanti di un articolo della Costituzione che è uno dei principi fondamentali», ha ribadito Martellotta. Il presidente Ricci ha ricordato che, a fronte di queste pesantissime affermazioni da parte del Movimento 5 Stelle, bisogna tornare a salvaguardare la qualità dell'informazione, rispettando le regole della categoria, e a lui ha fatto eco il governatore Emiliano: «Siete compagni di lavoro nel controllo della democrazia, e quando questo controllo non funziona, si governa peggio. Le esagerazioni insopportabili di cui siete stati vittima - ha detto ai giornalisti presenti - saranno occasione per spiegare agli italiani la funzione che svolgete». Anche il sindaco di Bari Decaro ha ricordato la necessità dell'informazione, anche su carta stampata, che dà voce a più posizioni, infine il direttore della «Gazzetta» Giuseppe De Tomaso è intervenuto puntualizzando che queste situazioni accadono quando ci si dimentica delle conquiste di libertà arrivate negli ultimi 70 anni, sempre più flebili: «La democrazia, non dimentichiamolo, è soprattutto eterna vigilanza».