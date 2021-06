«Disconovità»: nuova versione del brano del salentino Ray Campa, che arriva anche in Spagna

Il brano Disconovità del salentino Ray Campa diventa internazionale. Grazie alla magica e soave voce di Claudia Romero Ramirez, in arte Catiana, cantante e musicista di Valencia, Disconovità arriva anche in Spagna e questa volta con una versione davvero sorprendente. Catiana, assieme al papà Gilbertos, dopo aver ascoltato in radio la versione italiana di Ray, hanno immediatamente contattato l'etichetta Londinese Till music production per proporre un featuring. La voce di Ray e quella di Catiana, infatti, viaggiano all'unisono e creano un sound quasi fiabesco.

«Già la versione remix di Stefano Dani di questo brano è stata la conferma del suo successo. Anche in questa nuova produzione, la collaborazione del maestro Alex Zuccaro è stata fondamentale: siamo fieri di aver conosciuto Catiana, una ragazza davvero unica, e ci auguriamo che questo gemellaggio tra Salento, Puglia, Spagna e Londra possa continuare a stabilire ulteriori relazioni umane e culturali, oltre che a iniziative comuni inerenti al mondo musicale».