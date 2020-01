Da Bisceglie l'«Uragano di Stelle» di Sarah Di Pinto: il video in anteprima

È in anteprima sul nostro sito il video ufficiale di "Uragano di stelle", singolo d'esordio della cantautrice biscegliese Sarah Di Pinto, classe '98, scritto e composto da lei stessa insieme a Carla Parlato e prodotto da Massimiliano Calò. Una carriera musicale, quella di Sarah, che inizia da giovanissima: comincia a studiare pianoforte a 11 anni, prosegue con il canto, e fa tappa anche al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. L'abbiamo intervistata per farci raccontare qualcosa in più sul suo percorso.

Come è nato il tuo singolo e cosa senti di esprimere in questo brano?

«“Uragano di stelle” è nato senza un motivo preciso: ciò che volevo esprimere era amore, gioia, felicità, e questa canzone è una dichiarazione d’amore alla vita, agli altri, a se stessi; un messaggio positivo rivolto a chiunque l’ascolti e la viva col cuore.

Il sound e la struttura richiamano le sonorità dell’indie-pop italiano, con influenze internazionali; per il risultato finale è stato determinante l'apporto di Max Calò che ha arrangiato e prodotto il brano»

Che esperienza è stata girare il videoclip, a Rimini?

«È stato fantastico: Rimini è un luogo meraviglioso che avevo voglia di visitare da tanto tempo e ho avuto finalmente l'occasione. Ha fatto da scenario alle riprese la Darsena, da questo punto di vista è stato fondamentale il supporto delle istituzioni locali, dal Comune di Rimini, alla Cineteca comunale e al presidente della Darsena Luigi Ferretti. Un’esperienza che ricorderò per sempre, la prima con un vero team di professionisti, organizzato e coordinato da Rita Biganzoli (Abacusweb), che mi hanno aiutato e sostenuto sin dall’inizio. La regia è di Marco Cavalli, direttore della fotografia Salvo Lucchese; l’attore protagonista, che mi ha affiancato in questa avventura, è Federico Lanzani»

Nel tuo curriculum oltre a tanti anni di studio ci sono stati incontri molto prestigiosi, da quello con Bungaro a quello con Cheryl Porter: quale pensi sia stato il più importante e stimolante per la tua carriera?

«L’incontro più bello e stimolante è stato quello con Bungaro. Mi sono resa conto, partecipando ai suoi stage, che cantare cover non era più sufficiente per esprimermi al meglio, non mi rendeva completa del tutto; per cui ho deciso di tirar fuori tutte le canzoni che avevo nel cassetto, scritte interamente da me, che non avevo mai fatto ascoltare a nessuno prima di allora. È stato uno sprone determinante, mi ha fatto acquisire più fiducia in me stessa e da quel momento non ho più smesso di scrivere»

Sei giovanissima: come è nata la voglia di trasformare la grande passione per la musica in qualcosa di più concreto?

«Non è mai stata soltanto una passione quella per la musica: è sempre stata la mia vita, la mia aria. Il mio sogno più grande è vivere di questo, con le mie canzoni e le emozioni trasmesse a più persone possibili»

Ora quali saranno i tuoi prossimi obiettivi?

«Il mio obiettivo concreto è, al momento, produrre un intero CD di inediti, ma prima ci sarà l’uscita di un secondo singolo tra qualche mese... non anticipo nulla!»

E infine qual è la caratteristica che ti rende speciale, perché la gente dovrebbe ascoltare le tue canzoni?

«Penso che ognuno di noi sia speciale a suo modo, per il semplice fatto di essere se stesso, unico, originale. La mia specialità è quindi essere Sarah Di Pinto, pregi e difetti annessi, innamorata follemente della musica: le mie canzoni sono questo, dedicate a tutti gli innamorati della musica e della vita!»

VIDEO CREDITS

Regia-Montaggio: Marco Cavalli

DOP E Color: Salvo Lucchese

Aiuto regia: Federico Frannina

Assistente DOP: Elisa Russo

Dronista: Antonio Pomponi

Attore protagonista: Federico Lanzani

MUA: Albina Zavtur