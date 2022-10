Volley, in Superlega è scontro salvezza: la Prisma prova a cambiare marcia

TARANTO - Seconda gara casalinga per la Gioiella Prisma Taranto che questo pomeriggio alle 18 sul taraflex del PalaMazzola ospiterà la Vero Volley Monza, con l’obiettivo di conquistare i primi punti in campionato dopo lo sfortunato esordio in casa contro la Cucine Lube Civitanova e la negativa trasferta di Cisterna. La sfida che attende gli ionici non sarà di certo più semplice delle prime due: la Vero Volley Monza di coach Eccheli al momento è ancora a bocca asciutta di vittorie, ma si è trovata a dover affrontare un’emergenza palleggio sin dalla prima giornata, avendo perso il regista Kreling Cachopa. Nell’ultima partita, considerando tale defezione, ha orchestrato il croato Visic e nel derby lombardo della prima giornata ha affrontato l’impegno con il piglio della grande, tanto da portars in vantaggio per 2 set a zero su Milano, grazie alle bombe del suo opposto Grozer (che ha messo a terra ben 28 punti) e allo schiacciatore Davyskiba, che ha chiuso a 20. Ha poi subito la veemenza di Milano che ha rimontato e vinto al tie-break.

Ma la Vero Volley ha nel suo roster anche tre ottimi centrali: l’oro nazionale Galassi, il coriaceo Beretta e una vecchia conoscenza rossoblù, l’ex Gabriele Di Martino, nonché lo schiacciatore canadese esperto Maar, che si è messo in mostra durante il mondiale proprio contro l’Italia, non tralasciando il libero Federici, che si è fatto spesso apprezzare per ottime difese e recuperi. Impresa non semplice insomma, per i pugliesi, che dovranno sfoderare una prestazione monstre, corale, per poter arginare i colpi dello scatenato Grozer e delle bocche di fuoco lombarde. «Quella contro i brianzoli di Eccheli - ha commentato il direttore generale della Gioiella Prisma Taranto Vito Primavera in sede di presentazione del match - sarà una gara che potrà darci grandi soddisfazioni, ma, nello stesso tempo, crearci grandi grattacapi. Stiamo cercando di compattare il gruppo perché venire da due 3- 0 consecutivi non è facile per nessuno. Ai nostri tifosi chiedo di continuare a darci una mano perché a mio avviso, soprattutto in questa stagione, la conquista della permanenza nel massimo campionato passerà da gare come questa».

Ed in effetti agli uomini allenati da Vincenzo Di Pinto è richiesto un cambio di passo. Quanto visto nei primi due parziali di Cisterna non dovrà più ripetersi, se si vuole ambire a conquistare una salvezza per nulla scontata, tenuto conto del valore tecnico delle dirette avversarie. Dunque, non sono più ammessi tentennamenti di sorta, ma una crescita corale che potrà contare sulla spinta di un pubblico, che, almeno stando al dato di presenze registrato nella prima giornata, sembra finalmente tornato a sostenere in massa i rossoblù. Il match verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming Volleyballworld.tv. Ex di giornata: Gabriele Di Martino, centrale rossoblù dal 2020 al 2022. Arbitri dell’incontro: Frapiccini Bruno e Luciani Ubaldo

SERIE A2 - Dopo le prime positive prestazioni, le due compagini appulo-lucane della cadetteria cercano conferme nelle gare valevoli per il secondo turno del campionato. Castellana, dopo il successo ottenuto a Grottazzolina al tie-break ospita Ravenna (inizio ore 19), mentre Lagonegro, che nell’esordio ha dovuto cedere al quinto set alla corazzata Vibo, sarà ospite di Reggio Emilia (ore 18). Questo il quadro completo delle gare in programma: Santa Croce – Cantù, Bergamo – Pordenone, Cuneo – Motta di Livenza, Porto Viro – Brescia, Reggio Emilia – Lagonegro, Castellana – Ravenna, Vibo Valentia – Grottazzolina .