Volley, Bcc Castellana Grotte: arriva Ravenna e riapre il Pala Grotte

CASTELLANA - Riapre al pubblico e, più in generale, agli appassionati pugliesi della pallavolo di serie A il Pala Grotte di Castellana: domenica 16 ottobre 2022, con inizio posticipato alle ore 19, per la seconda giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, in campo la Bcc Castellana Grotte e la Consar Rcm Ravenna. Giornata già molto particolare sia per la formazione gialloblù di coach Jorge Cannestracci, in cerca di conferme e passi in avanti dopo il successo al tie break conquistato a Grottazzolina che per il team allenato da Bonitta, a caccia di una immediata rivincita dopo il ko interno rimediato con Santa Croce.

La sfida con Ravenna segna, quindi, il debutto ufficiale casalingo della New Mater Volley nella stagione 2022/2023. Un esordio che il club del presidente Nino Carpinelli spera di celebrare nel migliore dei modi, anche in linea con i risultati interni della passata stagione (una sola sconfitta, a marzo, contro Siena, nelle 13 gare disputate al Pala Grotte). “Chiaramente, davanti al nostro pubblico, ci auguriamo di ripartire forti e con il piede giusto - ha commentato il direttore sportivo della Bcc Castellana Grotte, Bruno De Mori - Lo scorso anno il Pala Grotte è stato un fattore positivo per noi e l’auspicio è che il trend possa confermarsi. Ovvio che l’attenzione è ai massimi livelli perché arriva Ravenna che è una neoretrocessa, ha l’esperienza della Superlega, un organico che unisce al meglio l’esperienza di elementi come Coscione e il talento di giocatori come Pinali e Bovolenta. È una squadra che, grazie al suo palleggiatore, è sempre con la testa nella partita e che ha voglia di riscattarsi dopo la prima giornata. Noi abbiamo avuto qualche problema fisico di troppo in settimana - ha continuato De Mori - ma ci stiamo allenando bene e siamo fiduciosi di vivere una serata positiva per tutti, dalla società ai tifosi”

“A Grottazzolina abbiamo fatto bene sotto tanti aspetti - ha commentato il diesse della Bcc Castellana - forse ci è mancata un po’ di continuità e un po’ di incisività nel cambio palla. Il rammarico è quello di non aver conquistato l’intera posta in palio ma c’è da considerare anche l’emozione dell’esordio, la presenza dell’avversario e il fattore campo di un impianto piccolo e molto rumoroso, come quello marchigiano. In linea generale - ha concluso De Mori - siamo soddisfatti di questo avvio, chiaro che gli acciacchi ci tolgono un po’ di tranquillità ma non la determinazione e la grinta. Confidiamo in questo, ovviamente, anche sul supporto del Pala Grotte e dei nostri tifosi che siamo pronti a riabbracciare, ricambiando con il massimo dell’impegno”.

Sono ben 8 i precedenti tra Castellana e Ravenna, gli ultimi sei giocati in Superlega: quattro le vittorie per i pugliesi, quattro i successi per gli emiliani. In serie A2 le ultime sfide risalgono al 2009 con un doppio successo della Bcc. Al Pala Grotte, invece, negli ultimi due incroci ha vinto Ravenna (a febbraio 2018 e a gennaio 2019). Matteo Zamagni è l’ex di giornata: oggi a Castellana Grotte, nel 2010/2011 a Ravenna. Saranno Enrico Autuori e Rosario Vecchione di Salerno i due direttori di gara.

Il match, come tutta la serie A2 Credem Banca 2022/2023, è trasmessa in live streaming su volleyballworld.tv. Il biglietto per l’accesso alla gara tra Castellana e Ravenna (costo 10 euro) è acquistabile online sulla piattaforma diyticket.it o presso la biglietteria del Pala Grotte, aperta venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 18 e domenica mattina dalle ore 10 alle ore 11,30.