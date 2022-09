Taranto, due test match-verità con Castellana e Lagonegro

Domani alle 17 per la Prisma Gioiella Taranto è previsto un allenamento congiunto di ritorno contro la Bcc Castellana Grotte, compagine che milita in serie A2, allenata da Cannestracci, questa volta al Pala Mazzola. I padroni di casa si sono imposti sabato pomeriggio al Pala Grotte per 3-1, disputando un ottimo allenamento con diversi spunti e indicazioni per mister Di Pinto ed il suo staff.

Un terzo appuntamento con il campo, per il Taranto di Superlega, sarà sabato 17 contro la Cave del Sole Rinascita Lagonegro alle 18, sempre al Pala Mazzola. Ospite un'altra ambiziosa squadra di categoria A2, guidata da coach Barbiero. Nelle sue fila da quest’anno il forte opposto brasiliano Wagner, lo scorso anno in forza a Cuneo, gli schiacciatori Armenante, Lecat, Panciocco e i centrali Bonola e Biasotto, orchestrati dall’ex regista della Bcc Izzo. Una serie di test match importanti per i rossoblù che testeranno soluzioni e livello di preparazione raggiunta alla settimana di lavoro, in vista della Superlega 22-23 che per la formazione allenata da Vincenzo Di Pinto prenderà il via il 2 ottobre nel super match con i campioni d'Italia della Lube Civitanova. Scenario il PalaMazzola, dove i due prossimi test match si terranno a porte chiuse.