Bcc Castellana Grotte, rinviata a giovedì 7 aprile la sfida di Ortona

La Lega Pallavolo Serie A ha comunicato di aver rinviato a giovedì 7 aprile 2022 la sfida tra Sieco Service Ortona e Bcc Castellana Grotte valida per la 26esima giornata della serie A2. La gara, inizialmente prevista per domenica 3 aprile, è stata spostata assieme ad altre quattro gare, per garantire la contemporaneità delle partite tra le squadre che lottano per lo stesso obiettivo e per consentire tutti i recuperi entro l’ultimo turno di regular season. Domenica 3 aprile (alle ore 18), pertanto, restano in calendario solo le partite Bergamo-Reggio Emilia, Cuneo-Mondovì e Motta-Porto Viro. Giovedì 7 aprile 2022 (alle ore 20,30), invece, in quello che diventa un turno infrasettimanale di chiusura della regular season si disputeranno le gare Santa Croce-Siena, Cantù-Brescia e Ortona-Castellana Grotte. A queste si aggiungeranno anche i recuperi delle partite già rinviate per Covid nel corso del mese di marzo: Porto Viro-Cuneo e Lagonegro-Motta. A chiudere il quadro complessivo della stagione regolare della serie A2 maschile, si aggiunge anche l’ufficializzazione della data del recupero tra Cuneo e Lagonegro: si giocherà venerdì 1 aprile 2022 alle ore 18,30.

Nove partite spalmate in tre slot che serviranno a delineare la griglia definitiva tra il secondo e il quinto posto (Bergamo è già certo del primo posto, la Bcc Castellana sarà chiamata a vincere ad Ortona e sperare in risultati vantaggiosi da Cuneo), la griglia definitiva tra il sesto e l’ottavo posto e la formazione che dovrà salutare la categoria assieme a Mondovì già retrocesso (o le formazioni che disputeranno il playout retrocessione nel caso in cui tra la terz’ultima e la penultima della classifica dovessero esserci meno di 3 punti di distacco). Castellana, quarto, è già certo di disputare i playoff per la Superlega.