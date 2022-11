Bari, a gennaio Lolita Lobosco torna su Rai1 con la nuova serie

Luisa Ranieri a gennaio tornerà protagonista su Rai1 con la seconda stagione di Le indagini di Lolita Lobosco: «Forse quest’anno mi sono goduta il ruolo anche di più. Avevo meno timori, il gruppo è affiatato, poi da napoletana io a Bari sto benissimo».

Intanto si dedica ai cartoni animati per i più piccoli, con un tagli particolare: diffondere «una maggiore consapevolezza che noi siamo quello che mangiamo. Il cibo porta una reazione chimica nel corpo, ed è importante stare attenti quando scegliamo gli alimenti». È il messaggio sempre più centrale in società dove da anni è preoccupante il numero di bambini obesi o in sovrappeso, «che volevamo trasmettere con un linguaggio, semplice a misura dei più piccoli» ha dichiarato Ranieri spiegando il motore del nuovo cartone animato Food Wizards, prodotto da Rai Ragazzi, Zocotoco srl (la società di produzione dell’attrice e del marito Luca Zingaretti) e la napoletana Mad Entertainment. Un racconto in 26 episodi da 11 minuti ciascuno, che debutterà su RaiYoyo lunedì 14 novembre, andando in onda, tutti i giorni con due episodi al giorno alle 14.30 e alle 19.10.

Il progetto nato dalla dottoressa Sara Farnetti, esperta di medicina funzionale, Luisa Ranieri (coproduttrice e coautrice del soggetto) e lo sceneggiatore di fumetti Roberto Gagnor, propone una storia divertente e istruttiva in difesa della sana alimentazione.