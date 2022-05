Tappa nelle «Stories» firmate Jovanotti l’uomo che danza

È Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, artista, cantante, musicista, performer, deejay o... un uomo che danza, il protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Francesco Venuto, il cantautore si racconta in Jovanotti - L’uomo che danza, in onda stasera alle 20.45 su Sky Tg24, domani alle 13.30 su Sky Arte e sempre disponibile on demand. La chiacchierata, accompagnata da alcuni dei suoi più grandi successi - da Ragazzo fortunato a L’ombelico del mondo, da Questa è la mia casa fino a Il più grande spettacolo dopo il Big Bang -, è un susseguirsi di riflessioni e aneddoti della vita professionale («Sanremo ‘89? Un miracolo: mi aspettavo di essere ultimo e invece arrivai quinto. Feci ascoltare il pezzo a Vasco in macchina con Cecchetto») e privata («Fino ai 15 anni ero certo di fare il pittore». «Vivevo in Vaticano, avevo accesso libero alla Pinacoteca vaticana perché il mio babbo lavorava lì, per cui quando vedevo la sua Trasfigurazione pensavo semplicemente che quello sarebbe stato il mio lavoro»). Dopo due anni sospesi il mondo della musica sta gradualmente riassaporando il sapore della normalità e dei grandi eventi. L’arrivo dell’estate coinciderà con l’attesissimo ritorno del Jova Beach Party: 12 tappe e 21 serate, da Lignano a Bresso. «Da subito ho pensato - dice - che questo progetto dovesse essere accompagnato da un impegno rispetto all’ambiente, ed al fatto che andiamo a suonare proprio in una zona fragile come la spiaggia». Un impegno che sta crescendo sempre più, tanto che quest’anno, anche grazie al lancio, per l’occasione, di una raccolta fondi dal nome evocativo «Ri-Party-Amo», è stato posto l’obiettivo di ripulire un totale di 20 milioni di metri quadrati tra spiagge, laghi, fiumi e fondali.