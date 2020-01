Bari, Giobbe Covatta in «Sei gradi»

Al via all’AncheCinema di Bari in corso Italia n. 112 la terza stagione teatrale, che anche quest’anno propone attori e autori di rilievo del panorama teatrale italiano e spettacoli emozionanti e divertenti. Temi di questa stagione sono la «Riflessione e il colore».

Giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 21, Giobbe Covatta in «Sei gradi», che rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta, con la partecipazione di Ugo Gangheri. Uno spettacolo di Giobbe Covatta e Paola Catella.

Venerdì 21 febbraio, alle 21, Arianna Porcelli Safonov in «Piaghe», una linea comica cruenta, a metà strada tra satira e stand-up comedy, per raccontare le piaghe della vita. Sono nove monologhi in tutto scritti da Arianna Porcelli Safonov con le videotele create da Steve Magnani e al regia di Arianna Porcelli Safonov e Steve Magnani.

Domenica 22 marzo, alle 21, Gabriele Cirilli in «Mi piace…di più», lo spettacolo si dipana attraverso il backup del cellulare di Gabriele Cirilli.

Giovedì 16 aprile, alle 21, Anna Foglietta in «Il comunismo mi ha rovinato la vita» per la regia di Edoardo Leo.