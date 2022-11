TARANTO - Borsone sospetto al rione Tamburi: scatta l'allarme, intervengono gli artificieri ma al suo interno non c'è nessuna bomba.

Si sono vissuti momenti di tensione questo pomeriggio al rione Tamburi di Taranto, in via Delle Fornaci, per la presenza sospetta di un borsone abbandonato davanti alla sede di un’impresa. A dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti, che hanno fatto la segnalazione a carabinieri e vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri che hanno provveduto a far brillare il borsone con una esplosione controllata. All’interno non c’era fortunatamente alcun ordigno. La situazione è così tornata alla normalità.