Manduria, arrivano gli incentivi per contrastare lo spopolamento

MANDURIA - Il ripopolamento del territorio passa dal Fondo di sostegno ai “comuni marginali”. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha assegnato 390 mila euro al Comune di Manduria per contrastare il fenomeno della migrazione, incentivare la coesione sociale e la nascita di nuove attività economiche. A darne notizia, ieri, l’amministrazione Pecoraro, che ha annunciato la pubblicazione di un bando pubblico per l’assegnazione di contributi straordinari a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nella città messapica. Una misura per arginare il fenomeno dell’esodo, che colpisce sempre più i piccoli centri del Meridione, che intende favorire lo sviluppo economico. La somma assegnata, per il periodo 2021-2023, sarà erogata in tre annualità (130 mila euro all’anno).

Nello specifico, il bando prevede l’assegnazione di un contributo di 5000euro in favore dei nuovi residenti nel comune di Manduria, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (50 mila euro di destinazione fondo). Inoltre, è prevista l’assegnazione di un contributo di massimo 8000euro per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole (80 mila euro di destinazione fondo). Possono beneficiare del contributo le nuove attività economiche costituite nel corso dell’anno 2022 e le imprese che - precisa il bando - al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite (e iscritte al registro delle imprese) che hanno intrapreso una nuova attività economica sempre nel 2022. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva. Le domande di contributo devono essere presentate, entro le ore 13 di venerdì 18 novembre. Maggiori dettagli, informazioni e modulo per presentare la domanda, sono reperibili sul sito del Comune al seguente link: www.comune.manduria.ta.it/bando-di-concorso-comuni-marginali. Manduria, oggi, conta poco meno di 30mila abitanti.

«Nell’ultimo decennio - dichiara l’assessore alle attività produttive Mauro Baldari - abbiamo perso circa 3mila residenti. Si tratta per lo più di giovani studenti che lasciano il paese d’origine per i grandi centri urbani, dove restano poi per lavoro.

Attraverso questi incentivi - spiega - cerchiamo di offrire uno stimolo a restare a Manduria o a farvi ritorno e fare impresa. Si punta soprattutto all’apertura di esercizi commerciali e all’avvio di imprese agricole e attività artigianali, favorendo l’imprenditoria femminile e “under 35”.

Rientrando Manduria tra i “comuni marginali”, con questo sostegno finanziario alla residenza e all’impresa puntiamo, dunque, al rilancio dell’economia». Intanto, l’assessore alle attività produttive annuncia che il Comune è già al lavoro sulla prossima edizione della Fiera Pessima. Tra le novità in cantiere della campionaria c’è la programmazione della festa di San Martino, un evento di settore, nella terra del Primitivo, legato al vino.