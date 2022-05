Taranto, ambasciatore Norvegia in Italia visita Parco Eolico: «Grandi potenzialità»

TARANTO - L’ambasciatore di Norvegia in Italia, Johan Vibe, ha visitato nel pomeriggio di ieri l'impianto Beleolico, il primo parco eolico marino del Mar Mediterraneo, realizzato da Renexia e recentemente inaugurato. Nei giorni scorsi sono state completate tutte le operazioni per la messa in funzione delle turbine e il parco è in procinto di essere allacciato alla rete elettrica nazionale, tramite la sottostazione realizzata a pochi chilometri dall’area portuale.

Beleolico, con una potenza installata di 30 MW, sarà in grado di generare energia pulita pari a circa 58mila Mwh, il fabbisogno di 60mila persone. Il 10% dell’energia prodotta, a seguito dell’accordo siglato tra Renexia e l’Autorità di sistema Portuale del Mar Ionio, consentirà la totale elettrificazione del porto di Taranto. Un quantitativo non inferiore ai 220 Mwh che garantirà una significativa riduzione di emissioni di Co2.

Nel corso della sua visita l’Ambasciatore, accompagnato da Andrea Porchera, responsabile delle Relazioni esterne di Renexia, si è congratulato per la realizzazione dell’opera con i tecnici specializzati presenti. «Ci sono grandi potenzialità - ha affermato - per una collaborazione tra le aziende italiane e norvegesi nell’eolico offshore. Oggi abbiamo avuto modo di apprezzare la qualità del lavoro svolto».