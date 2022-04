Lizzano, contadino cerca di estorcere 250 euro a collega: arrestato

TARANTO - I Carabinieri della Stazione di Lizzano (TA) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 45enne agricoltore del luogo, censurato per i reati di ricettazione ed estorsione. L’uomo, in possesso di un rullo compattatore provento di furto avvenuto ai danni di un altro agricoltore di Lizzano, ha contattato quest’ultimo chiedendo, per la restituzione, la somma di 250 euro.

Il proprietario dell’attrezzo agricolo, prima di recarsi all’appuntamento, ha contattato i Carabinieri della locale Stazione i quali, dopo aver preventivamente fotocopiato le banconote che sarebbero state consegnate, si sono appostati nelle vicinanze del luogo convenuto. Appena giunto con il mezzo rubato trainato da un trattore ed attuato lo scambio, gli operanti sono intervenuti bloccando il 45enne. Al termine dell’operazione, sia il mezzo, sia le banconote sono state restituite all’avente diritto. Su disposizione del P.M. di turno presso la Procura jonica, il presunto estorsore è stato tradotto presso il proprio domicilio, agli arresti domiciliari.