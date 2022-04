Minaccia di lanciarsi dal decimo piano, donna salvata da agenti Taranto

CRONACA DI TARANTO - Gli agenti della questura di Taranto hanno salvato una donna che era salita sul terrazzo di uno stabile di dieci piani manifestando l’intenzione di lanciarsi nel vuoto, alternando momenti in cui si sedeva sul cornicione a altri in cui restava in piedi, guardando verso il basso. Con un montacarichi esterno al palazzo i poliziotti sono riusciti a raggiungere la donna e a calmarla, facendola desistere dal suo intento. Sul posto anche i Vigili del fuoco.