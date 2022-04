Spaccio di droga a Taranto: un arresto e una denuncia

TARANTO - Un arresto e una denuncia per spaccio di droga, a Taranto. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno eseguito due distinte operazioni antidroga. In una abitazione del quartiere Tamburinelle cosiddette «case parcheggio», un 42enne già noto alle forze dell’ordine, aveva allestito una centrale di spaccio per lo smercio di cocaina ed eroina. Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato diverse dosi di stupefacente e 310 euro,ritenuto provento dell’illecita attività. Il 42enne è stato denunciato.

A distanza di poche ore, in località Gandoli, i carabinieri insospettiti da un insolito via vai di giovani hanno effettuato una perquisizione domiciliare riuscendo a bloccare un 30enne mentre era in procinto di vendere dell’hashish ad una coppia di ragazzi. Rinvenuti e sequestrati 100 grammi di hashish e 60 di marijuana, gran parte già suddivisi in dosi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, oltre ad una somma contante di 955 euro. Il presunto spacciatore è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.