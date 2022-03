Taranto, aggredito il presidente della Provincia: Gugliotti schiaffeggiato e spintonato

TARANTO - Il sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti, che è anche presidente della Provincia di Taranto, ieri sera è stato aggredito da due uomini, probabilmente ubriachi, durante il falò di San Giuseppe organizzato in contrada Gaudella. Prima gli insulti, poi i due esagitati - a quanto si è appreso - hanno schiaffeggiato e spintonato l’esponente politico che è caduto per terra. Alcuni residenti hanno soccorso Gugliotti ed impedito che la situazione degenerasse. Il sindaco e presidente della Provincia, chiaramente scosso dall’accaduto, si è poi recato all’ospedale di Castellaneta per essere sottoposto ad accertamenti. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale Compagnia e del comando provinciale di Taranto.