Taranto, sequestrati in un sottoscala sei chili di hashish

TARANTO - Sei chili di hascisc nascosti in un sottoscala, in un condominio del rione Salinella. LI hanno sequestrati i carabinieri nell'ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio.

Una pattuglia della sezione operativa della compagnia di Taranto, nel corso delle ispezioni e dei sopralluoghi effettuati in alcune palazzine delle case popolari hanno rinvenuto, abilmente occultati in un sottoscala-ripostiglio, ad uso comune, diversi panetti di hashish per un peso totale di 6 chili.Trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione.