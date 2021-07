Ex Ilva, sit-in davanti alla prefettura: «Il tempo è scaduto»

Taranto - Sciopero nei siti del gruppo Acciaierie d’Italia indetto da Fim, Fiom e Uilm, che sollecitano risposte sul piano industriale e occupazionale. A Taranto un sit-in di lavoratori e dirigenti sindacali si è svolto davanti alla Prefettura.

«Parte la mobilitazione - ha sottolineato durante il presidio Pietro Cantoro della Fim Cisl - ormai il tempo è scaduto. Questo stabilimento non si regge più in piedi. Non ci sono investimenti, non ci sono prospettive, il piano industriale latita. Ovviamente per responsabilità anche di chi ci rappresenta oltre che della multinazionale. Si sono insediati spendendo 400 milioni che non si sa come sono stati impiegati». Si sta «gestendo - ha aggiunto il sindacalista - una cassa integrazione al 52% vergognosa che sta portando alla fame i lavoratori. La rabbia sta per esplodere. Che diano soluzioni immediate».

I sindacati chiedono «al Prefetto di Taranto un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori e soprattutto risposte per il futuro di migliaia di lavoratori del gruppo ex Ilva e dell’appalto dello stabilimento siderurgico».

A chiedere «certezze per tutti» è stato il segretario nazionale Fim Cisl, Valerio D'Alò, il quale spiega che nel «nel corso della mattinata abbiamo evidenziato la necessità di avviare un confronto costruttivo sulla vertenza».

«Da tempo assistiamo a continui rinvii rispetto al futuro ambientale, occupazionale e industriale - spiega - mentre migliaia di lavoratori vengono collocati in cassa integrazione. A fronte di un piano industriale, definito dalla multinazionale ArcelorMittal e dal nuovo socio Invitalia mai discusso e condiviso con Fim, Fiom e Uilm, continua a essere una questione inaccettabile l’assenza di un piano di manutenzioni degli impianti per assicurare la sicurezza dei lavoratori e la messa a norma degli impianti».

Inaccettabile pure «l'assenza della presentazione del piano ambientale, dei tempi della sua realizzazione e delle opere di messa a norma degli impianti e la certezza degli investimenti, nonché una gestione inappropriata della cassa integrazione senza la condivisione delle modalità e dei numeri dei lavoratori. Così come la mancata definizione di un percorso di reintegro in Acciaierie D’Italia dei lavoratori in amministrazione straordinaria».

Le speranze sono riposte nel nuovo Consiglio di Amministrazione di Acciaierie D’Italia, con la rappresentanza della parte pubblica, affinchè «si recuperi il tempo presto, si avvii un rilancio produttivo ed occupazionale che guardi al futuro e ad investimenti durevoli».