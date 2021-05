Taranto, sequestrati al porto 1920 giocattoli contraffatti

Un carico di giocattoli con marchi contraffatti è stato sequestrato al porto di Taranto da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza. Nello specifico, a seguito di controlli eseguiti su un container proveniente dalla Cina e diretto ad una azienda di Martina Franca (Taranto), è stata riscontrata la presenza di 1.920 macchine-giocattolo con radiocomando, riproducenti - senza autorizzazione - i design registrati di proprietà esclusiva della Ferrari Spa, in particolare del modello Ferrari F12 berlinetta. I giocattoli, per un valore commerciale complessivo di circa 28.500 euro, sono stati sottoposti a sequestro penale per introduzione nello Stato e commercio di beni con segni falsi/contraffatti, con denuncia del rappresentante legale della società destinataria all’Autorità Giudiziaria.