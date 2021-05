«L'aria di Taranto 20 volte più pulita di quella di Milano»

Roma - «L'aria di Taranto è 20 volte migliore di quella di Milano». Lo ha detto Lucia Morselli - amministratore delegato di Acciaierie Italia Spa, che gestisce gli stabilimenti dell’Ex Ilva di Taranto - durante un evento ospitato dall’Università di Pisa su «Le prospettive industriali italiane e la transizione green». Morselli ha anche ricordato che l’acciaio è uno dei pochi materiali riciclabili al 100% invitando a «non fare un feticcio» della lotta alle emissioni da C02 «Chi inquina di più sono gli animali, cioè è l’uomo. Produciamo tanto C02 perché» sul Pianeta «siamo troppi, Bisogna sviluppare questa sensibilità verso il Pianeta». Quanto all’acciaio «certamente bisogna produrlo in modo più pulito e migliorare i modelli di produzione». Senza citare mai l’Ilva di Taranto Morselli ha aggiunto che «è indispensabile proteggere i modelli produttivi, migliorarli senza fermarli e mantenere così le posizioni sul mercato. Per fare tutto questo ci vuole grande competenza e non sarà facile».