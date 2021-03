Mittal Taranto, pericolosità altoforni: esposto presentato in Procura

TARANTO - Gli attivisti Luciano Manna (VeraLeaks) e Angelo Di Ponzio (associazione GiorgioForever) questa mattina hanno depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Taranto relativa agli impianti ex Ilva ArcelorMittal di Taranto.

L’esposto evidenzia «aspetti critici» che riguardano in modo particolare gli altoforni dello stabilimento». Si fa riferimento anche a un incidente che sarebbe «avvenuto pochi giorni fa sull'altoforno 2 che ha posto a serio rischio l’incolumità degli operai e dei cittadini di Taranto. Inoltre sono stati messi in luce ulteriori criticità sugli altoforni 4 e 1».

I due attivisti annunciano che chiederanno «un incontro al Prefetto per informare il rappresentante del Governo nel nostro territorio circa le criticità impiantistiche dello stabilimento e sociali della nostra città». «Riteniamo assurdo - concludono - che nel 2021 i cittadini siano costretti a tornare puntualmente in Procura privando tempo alla propria vita privata per denunciare la situazione degli impianti dello stabilimento ex Ilva che mettono a rischio la salute dei cittadini e degli operai, mentre il Governo parla di transizioni energetiche ed ecologiche. Nello stesso tempo Afo2 viene acceso con la legna da ardere e a un mese dalla ripartenza per lavori di ammodernamento in questi giorni si ferma per gravi problemi ai refrattari». (ANSA).