Taranto, sequestrati 30kg di cozze vendute senza rispetto norme igieniche: una denuncia

La polizia di Taranto ha eseguito una serie di controlli in città vecchia, in particolare ai venditori ambulanti di mitili. Infatti in via Garibaldi, sul pontile d’attracco dei motopescherecci, gli agenti hanno sorpreso un uomo con più di 30 chili di cozze sfuse intento a sgusciarle per poi metterle in commercio. Tutti i mitili privi del certificato di tracciabilità sono stati sequestrati e distrutti con un compattatore dell’AMIU. Il venditore ambulante è stato così denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive.