Taranto, botti illegali venduti per strada: arrestato un 38enne

TARANTO - Più di 21 kg di botti illegali sequestrati, un arresto e diverse denunce: questo il consuntivo dei servizi svolti dalla Polizia a Taranto tra la notte di San Silvestro e la giornata di capodanno.

La Squadra Volante ha arrestato un pregiudicato di 38 anni per fabbricazione, commercio abusivo e omessa denuncia di materiale esplodente.

L'uomo è stato trovato all’incrocio tra via Mazzini e via Temenide intento a vendere artifici pirotecnici di varia natura e categoria (99 manufatti per quasi 6 kg). È stata anche sequestrata la somma di 400 euro considerata provento dell’illecita attività. Un altro giovane, 21 anni, è stato denunciato per commercio abusivo di circa 370 manufatti pirotecnici. Gli agenti della sezione Falchi hanno denunciato poi un pregiudicato di 64 anni per detenzione illegale di materiale esplodente (181 artifici pirotecnici con etichettatura non conforme a quella vigente per un peso di 8 kg); sequestrate anche 91 «bombe carta» trovate nell’adrone di un palazzo e 7 manufatti pirotecnici in un edificio di via Principe Amedeo.