Taranto, cambia la raccolta dei rifiuti: al Borgo cassonetti automatici

TARANTO - Raccolta differenziata, da domani si parte con il posizionamento delle prime mini isole ecologiche nel Borgo di Taranto. Che così si sintonizza sulla lunghezza d’onda del servizio ingegnerizzato, ormai già realtà nel centro storico.

In particolare, ogni mini isola è composta da quattro cassonetti automatici divisi tra: rifiuto organico (marrone); multimateriale (di colore giallo, per carta, cartone, plastica e metalli); vetro (verde) e indifferenziato (grigio).

Per accedere ai cassonetti ingegnerizzati è, però, necessario utilizzare la card che gli utenti del Borgo hanno ricevuto con la posta ordinaria nelle scorse settimane. Chi non l’avesse ancora, o l’avesse smarrita, può farne richiesta al punto informativo in piazza Garibaldi, di fronte al museo MarTa, o recandosi all’isola ecologica di via Crispi, in cui è possibile anche ritirare il sottolavello e le buste per l’organico. È comunque necessario presentare il proprio codice fiscale. In alternativa è possibile inviare una e mail all’indirizzo l.esperti@amiutaranto.com indicando il proprio nome e cognome, indirizzo e codice fiscale e, in questo modo, sarà l’azienda a comunicare le modalità di ritiro). Il sistema ingegnerizzato consente, inoltre, di conferire i rifiuti tutti i giorni, a qualsiasi ora, essendo dotati di chiusura ermetica (che blocca la fuoriuscita di cattivo odore).

«Il posizionamento delle mini-isole ecologiche, che andranno a sostituire gli attuali cassonetti - spiega l’assessore all’Ambiente e alle Società partecipate Paolo Castronovi - , sarà un processo graduale. Ne saranno, infatti, installate da quattro a cinque al giorno e si partirà da via Regina Margherita, per poi risalire il Borgo nei giorni successivi, fino al completamento dell’intera area».

L’estensione del servizio di raccolta differenziata nel Borgo è la nuova sfida dell’Amministrazione Melucci e di Kyma Ambiente Amiu, ed è stata disposta con l’ordinanza sindacale 74 dello scorso 10 novembre. Segue il lancio del servizio ingegnerizzato già attivo nella Città Vecchia.

«Entro un anno dall'avvio nei quartieri Tamburi e Paolo VI, lo scorso febbraio, copriremo con il servizio l’intera città - il commento del sindaco Rinaldo Melucci -, grazie anche alla collaborazione di tutti i cittadini. La pandemia ci sta dicendo che cambiare abitudini e stili di vita è indispensabile, accogliere questa nuova modalità di gestione dei rifiuti è un passo che oggi dobbiamo compiere».

Per aiutare i cittadini in questa fase di transizione e di cambiamento è attivo il sito araccolta.it da cui è possibile attingere al materiale informativo sulle modalità di raccolta (dalle brochure che indicano il corretto frazionamento dei rifiuti al calendario degli orari di apertura delle isole ecologiche e dei Centri di raccolta). È possibile anche scaricare l’app “Riciclario” per tenersi aggiornati.

«La rivoluzione è in atto - dichiara il presidente Giampiero Mancarelli - e arriva nel Borgo. L’avvio della raccolta differenziata con il sistema ingegnerizzato, dopo il lancio in Città Vecchia, è un passo decisivo per la successiva estensione del servizio al resto del territorio».