Taranto, Comune cerca vecchi Pc per ricondizionarli e donarli agli studenti bisognosi

TARANTO - Il Comune di Taranto, in collaborazione con l’organizzazione di volontariato «Pane e PC - L'Informatica per tutti», donerà computer ricondizionati «ai ragazzi meno fortunati della città, permettendo loro di poter seguire le lezioni di didattica a distanza».

Lo rende noto l'assessorato ai Servizi Sociali che ha deciso di sostenere e promuovere il trashware, ossia il recupero e la rifunzionalizzazione di vecchi computer dismessi per renderli di nuovo utilizzabili.

«Grazie alla proposta dall’organizzazione di volontariato - spiega l’assessore al ramo, Gabriella Ficocelli - come amministrazione Melucci portiamo avanti questo progetto. L'obiettivo primario rimane l’abbattimento del divario digitale presente nella città di Taranto».

Intanto, la Giunta comunale ha deliberato il bando di manifestazione di interesse per operatori economici interessati a gestire il servizio di voucher sociali, i cosiddetti «buoni spesa Covid», destinati a famiglie in condizione di grave disagio socio economico: un sistema di ricarica elettronica delle tessere sanitarie dei cittadini che hanno diritto al sussidio. Per i voucher sono stati stanziati 700mila euro. Saranno di due tipi: da 150 euro quelli destinati a famiglie fino a tre componenti e da 250 euro per le famiglie più numerose.