Taranto, spari in strada: gambizzato 30enne con precedenti

TARANTO - Sparatoria la notte scorsa a Taranto (ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore) nella zona compresa tra via Capecelatro e via Messapia. Un uomo di 30 anni, pregiudicato, è stato ferito alle gambe con quattro colpi di pistola.

L’uomo è stato trovato sanguinante nei pressi di un palazzo dagli agenti intervenuti su segnalazione di un cittadino spaventato dal tentativo della vittima di sfondare il portone per mettersi al riparo. Il malcapitato è stato poi soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Secondo i sanitari non è in pericolo di vita.

La Polizia, a quanto si è appreso, ha trovato quattro bossoli e due ogive calibro 9. Indagini sono in corso per identificare i responsabili dell’agguato e stabilirne il movente.