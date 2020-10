Taranto, perseguitata e palpeggiata dal vicino di casa: arrestato 52enne

La polizia di Taranto ha arrestato un 52enne del posto per atti persecutori e violenza sessuale nei confronti di una vicina di casa, che abitava nel suo stesso condominio. Da mesi l'uomo aveva cominciato a importunarla, ogni volta che la incontrava per le scale, in uno stabile senza ascensore, e controllava i suoi spostamenti per farsi trovare sul pianerottolo. L'uomo spesso si presentava seminudo e anche dopo aver bevuto, mimando atti sessuali e facendo richieste. La donna viveva in un perenne stato d'ansia, fino al maggio scorso quando l'uomo l'ha afferrata con violenza, e spingendola contro la parete ha iniziato a palpeggiarla. La donna ha urlato e l'uomo è scappato, ma il quadro è stato sufficiente per consentirne l'arresto.