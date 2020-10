Taranto, il Covid contagia anche il direttore dell'Asl

TARANTO - Il direttore sanitario della Asl di Taranto Gregorio Colacicco e un operaio del siderurgico Arcelor Mittal sono risultati positivi al coronavirus. Sono queste le notizie dal territorio jonico emerse ieri, quando si è registrato il nuovo record di contagi in Puglia: su 3486 tamponi processati sono stati rilevati 151 positività al Covid-19. Di questi otto riguardano la provincia jonica.

L’altro ieri pomeriggio è risultata la positività al Covid-19 da parte del direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria di Taranto Gregorio Colacicco e dei suoi due figli, uno dei quali - medico - lavora alla Asl di Massafra.

A causa del contagio di Colacicco, che in passato è stato pure assessore provinciale, sono stati collocati in isolamento fiduciario i massimi dirigenti della Asl, con la sottoposizione a tampone della sola area amministrativa della palazzina di Viale Virgilio a Taranto, che in questo periodo registra una presenza limitata di dipendenti, perché la maggior parte è in smart working.

Negativi i primi tamponi, a partire da quelli a cui si sono sottoposti sia il direttore generale Stefano Rossi che il direttore amministrativo dell’azienda sanitaria Andrea Chiari.

Un’altra cattiva notizia sul Coronavirus, per il territorio tarantino, giunge dallo stabilimento ex Ilva. Un addetto alla manutenzione refrattari altoforni/tubisti dell’industria del gruppo Arcelor Mittal, infatti, è risultato positivo al virus pandemico. Lo ha comunicato l’azienda alle organizzazioni sindacali, spiegando di essersi già attivata per la sanificazione degli ambienti di lavoro. In queste ore, l’amministrazione del siderurgico sta individuando i contatti stretti tenuti dell’operaio (di Carosino) risultato positivo al tampone, che rimarranno in isolamento fiduciario in attesa di ulteriori accertamenti. Nei mesi scorsi si erano già registrati casi di Covid nello stabilimento di Arcelor Mittal, ma per un solo lavoratore - con sintomi di polmonite - si era reso necessario il ricovero all’ospedale «Moscati».

Stando ai dati ufficiali diramati quotidianamente dalla Regione Puglia, quella di Taranto è all’ultima fila come numero di contagi per provincia. Per esattezza, dopo gli otto casi «denunciati» ieri, complessivamente, ad oggi, corrisponde a 527 il numero dei casi confermati nel comprensorio tarantino, pari al quasi 7% dell’intera regione. In questa statistica vanno compresi anche i casi accertati l’altroieri nel mondo della scuola. Due le positività al Covid-19 verificate tra gli studenti degli istituti superiori «Maria Pia» (attività sospese sino a mercoledì) e liceo «Vico» di Laterza; ed uno di una insegnante della scuola dell’infanzia «Morandi» di Ginosa.