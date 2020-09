Alessandro Leogrande diventa un murale sulla biblioteca di Taranto

TARANTO - Sui muri dell’edificio che ospita la biblioteca comunale Acclavio, nel complesso Beni stabili di Taranto, che è stata sottoposta a interventi di riqualificazione e sarà inaugurata probabilmente ad ottobre, ora campeggia il volto di Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista tarantino scomparso a 40 anni nel novembre del 2017. Il murale è stato realizzato dal writer Cosimo Caiaffa, in arte Cheone, nell’ambito del progetto T.R.U.St., Taranto Regeneretion Urban Street. Si tratta di un cantiere simbolo per l’amministrazione comunale, che ha recuperato le risorse attraverso il bando regionale «Community Library», circa 1,3 milioni per interventi edilizi e arredi. Nel pomeriggio di oggi il sindaco Rinaldo Melucci e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano hanno fatto un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori e le ultime rifiniture, prima della riapertura della struttura e della porzione di piazza attigua, anch’essa completamente riqualificata. Al progetto T.R.U.St. partecipano anche gli artisti Tony Gallo, Uno, Alice Pasquini, Dimitris Taxis e Checkòs Art. Altri murales decorano il comprensorio popolare della case bianche del rione Paolo VI. Il progetto è coordinato dall’associazione Rublanum e curato in collaborazione col Comune di Taranto.