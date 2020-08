Schianto in autostrada a pochi chilometri da Massafra: 4 feriti

MASSAFRA - Un pauroso incidente, nel tardo pomeriggio di ieri, ha coinvolto una pattuglia della Polizia Stradale e un suv in autostrada, pochi chilometri dopo il casello di Massafra. Lo schianto è avvenuto sulla carreggiata in direzione nord, verso Bari. Fortunatamente le persone coinvolte, 4 in tutto, non hanno riportato gravi conseguenze e sono state trasportate dal 118 presso l’ospedale di Castellaneta.

Resta tutta da chiarire la dinamica dello schianto. Il suv, un Volvo, è venuto in collisione a forte velocità con l’auto di servizio della Polstrada e si è ribaltato in seguito all’impatto. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per liberare gli agenti e i passeggeri dell’auto coinvolti nell’incidente.