Al Sette Colli è Benny Pilato show: record italiano nei 100 rana

Exploit di Benedetta Pilato nei 50 rana del Sette Colli in corso a Roma. La 15enne tarantina vince la gara con il tempo di 29'85 stabilendo il nuovo record italiano e il record mondiale juniores. «L'obiettivo - ha dichiarato Pilato - era provare a tornare sotto i 30 perché dallo scorso anno non ci ero più riuscita Sono soddisfatta, il record mondiale juniores lo stavo puntando da un pò». «Le aspettative son aumentate - ha aggiunto - ma chi mi vuole bene mi aiuta. Speriamo di arrivare fino a dicembre preparati, vedremo come andrà ad aprile. Sappiamo che solo due ragazze hanno l’accesso alle Olimpiadi».