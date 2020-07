Bufera su Emiliano, Mazzarano (Pd) accusa: «Sua candidata nominata direttrice in Asl Manduria»

TARANTO - Una candidata alle prossime Regionali in Puglia nella lista Senso Civico, a sostegno di Michele Emiliano, nominata direttrice del distretto socio sanitario di Manduria (Taranto). A sollevare il caso sono due consiglieri regionali tarantini, l’ex assessore Michele Mazzarano (Pd), e Luigi Morgante di Forza Italia. «Il direttore generale della Asl di Taranto - dichiara Mazzarano - con delibera n. 1811-2020, ha nominato la dottoressa Gloria Saracino a direttore del Distretto Socio Sanitario n.7 di Manduria. La nomina arriva all’esito di un avviso pubblico, con graduatoria finale nella quale la dottoressa risulta classificatasi terza. Non intendo sindacare nel merito la scelta, perché questo compete alla Commissione, e, trattandosi di una professionista, sono certo che possiederà tutti i requisiti necessari. Allo stesso tempo, però, non posso non trovare quantomeno inopportuna la nomina per il semplice fatto che la dottoressa Saracino risulta candidata al Consiglio regionale della Puglia, nella lista Senso Civico». Mazzarano evidenzia che l’atto è «formalmente inappuntabile» ma non lo è "dal punto di vista dell’opportunità». «Una valida professionista che prima viene candidata in una lista civica a sostegno del presidente Michele Emiliano, e poi viene nominata direttore del Distretto sociosanitario di Manduria. Senza alcun imbarazzo né da parte dell’interessata, né dei vari livelli che hanno avallato la scelta», dichiara invece Morgante. «Come se - insiste - la sanità pubblica non fosse un’importante vetrina e un potenziale, importante bacino di consensi, come se gli evidenti conflitti di interesse fossero solo un dettaglio, e l'etica in politica non avesse più alcun valore. È normale tutto questo?».