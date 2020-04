Taranto, nasce l'Orchestra giovanile della Magna Grecia

TARANTO - Amministrazione comunale di Taranto, Orchestra della Magna Grecia e Liceo Archita hanno firmato un protocollo d’intesa per la costituzione della "Orchestra Giovanile della Magna Grecia - Città di Taranto», prima giovanile Istituzionale del municipio e una delle pochissime in Italia.

L’Orchestra, della quale potranno entrare a far parte i giovani di età compresa fra i 10 e i 25 anni, e che avrà sede nel Teatro Comunale Fusco, punta a creare nuove occasioni di divulgazione della cultura musicale e ad aumentare la specifica offerta didattica per i giovani, nel percorso di alta formazione musicale già presente sul territorio grazie all’Istituto Musicale «Giovanni Paisiello». I giovani allievi, attraverso il lavoro d’orchestra, si approcceranno al grande repertorio sinfonico, spaziando tra epoche, generi e tipologie musicali diverse, con il supporto di insegnanti e tutor di esperienza quali i professori dell’Orchestra della Magna Grecia.

Il protocollo è stato firmato in mattinata dal sindaco Rinaldo Melucci, dal direttore artistico dell’Ico Magna Grecia Piero Romano e dal dirigente scolastico del Liceo Archita, Francesco Urso