Taranto, Contratto istituzionale di sviluppo: venerdì incontro con sottosegretario Turco

TARANTO - Si svolgeranno venerdì in Prefettura, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mario Turco, e del prefetto di Taranto Demetrio Martino, altri incontri individuali con i referenti delle amministrazioni facenti parte del Tavolo permanente del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) per l'area di Taranto.

Da remoto saranno collegati Gerardo Capozza, Responsabile Unico del Contratto, il direttore di Investitalia Giancarlo De Fazio e il referente del soggetto attuatore Invitalia, Giovanni Portaluri. Nei giorni scorsi sono stati completati gli incontri con le stazioni appaltanti per snellire le procedure e stabilire un cronoprogramma operativo e condiviso sulle possibili soluzioni. La finalità è quella di approfondire ed acquisire la totalità degli elementi disponibili in relazione agli interventi ammessi al finanziamento nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto.