Taranto, hashish e marijuana sotto il lavello: arrestato 51enne

TARANTO - Continuano i servizi anti droga dei carabinieri che, insieme alle unità cinofile dell'Arma provenienti da Modugno, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un 51enne tarantino già noto alle forze dell'ordine.

Nel corso delle ricerche il cane antidroga ha subito iniziato a fiutare una traccia ed infatti, dopo pochi istanti, si fermava in prossimità di un lavello, sotto il quale era abilmente celata una busta di plastica all’interno della quale vi era un ingente quantità di sostanza stupefacente. In particolare i carabinieri rinvenivano e sequestravano 400 grammi di hashish, 200 grammi di marijuana ed un flacone di metadone, oltre che 600 euro in contanti. I militari procedevano all’arresto dell’uomo che, al termine delle formalità di rito, veniva condotto presso il carcere di Taranto.