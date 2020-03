Taranto, a spasso dopo un tentato furto: nei guai un 30enne

TARANTO - Anche in tempi di coronavirus, rimane sempre alta l’attenzione della Polizia di Stato sulle attività di contrasto al crimine. Nelle ultime ore, infatti, in due distinte operazioni di polizia, è stato denunciato un 30enne per il reato di tentato furto ai danni di un esercizio commerciale del centro storico di Taranto, e un 27enne residente a Martina Franca, arrestato per il reato di evasione.

Nel corso della prima operazione, la scorsa notte i poliziotti di una volante sono intervenuti presso un esercizio commerciale del centro storico per segnalazione di furto in atto. Giunti sul posto, hanno preso immediatamente contatti con il titolare dell’attività per poi procedere alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza. Si è avuto così modo di appurare che il tentativo di furto era avvenuto ad opera di un unico individuo, di cui era possibile apprezzare numerosi dettagli relativi ai suoi indumenti. Ultimate le attività di sopralluogo, la pattuglia, dopo aver ripreso le attività di controllo del territorio, in Piazza Fontana ha notato, poco dopo, un soggetto il cui aspetto era del tutto simile a quello del responsabile del tentato furto. Tale impressione veniva confermata dal successivo controllo che ha permesso di accertare, appunto, come lo stesso avesse ancora indosso gli indumenti immortalati dalle telecamere dell’attività commerciale. Non riuscendo a fornire validi motivi in ordine alla sua presenza, messo alle strette, l’uomo ha ammesso le sue responsabilità in ordine al reato poco prima perpetrato e, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per il reato commesso e, inoltre, sanzionato amministrativamente per la violazione della normativa vigente in materia di contenimento del covid-19.

Nella seconda operazione, i poliziotti del commissariato di Martina Franca, dopo aver fermato una coppia di giovani che, alla vista della pattuglia, ha cercato di far perdere ogni traccia, hanno scoperto che uno dei due era gravato da un provvedimento di sottoposizione agli arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Firenze, che stava scontando a Martina Franca. A seguito di quanto accertato, l’uomo è stato immediatamente riaccompagnato presso la propria abitazione e denunciato per l’evasione con richiesta di inasprimento della misura cautelare.