Mittal Taranto, in arrivo lunedì 12mila mascherine

TARANTO - Nello stabilimento ArcelorMittal di Taranto arriverà lunedì prossimo uno stock di 12000 mascherine destinate al personale nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Lo ha annunciato l'azienda alle organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, Usb ed Ugl nel corso di un nuovo incontro che si è svolto oggi per fare il punto della situazione. La dirigenza ha comunicato che stanno proseguendo i controlli tramite termoscanner all’ingresso delle portinerie sia per i sociali che per i lavoratori dell’appalto e che non si sono registrati ad oggi superamenti della temperatura corporea di 37,5 gradi.

«Oggi - sottolinea la Fim Cisl di Taranto - le presenze in fabbrica sono state, durante il primo turno, pari a 2100 e sui 3 turni raggiungeranno le 3600 unità. Continuiamo a chiedere di diminuire le attività e di conseguenza la presenza dei lavoratori in azienda». Nel turno di notte di oggi verranno effettuate le ultime operazioni per la fermata temporanea dell’Altoforno 2, così come concordato con il custode giudiziario, mentre l’Acciaieria 1 si fermerà nella giornata di lunedì per consentire le operazioni di messa in sicurezza. L'impianto effettuerà l’ultima colata nel secondo turno del 23 marzo.

In merito al decreto Covid-19, la Fiom Cgil spiega che "l'azienda procederà all’interruzione della procedura di proroga della Cigo e attiverà la cassa integrazione prevista dal decreto legge sulla sospensione dei licenziamenti, utilizzo degli ammortizzatori sociali, congedi e sostegni al reddito. Abbiamo evidenziato ancora criticità in relazione alla pulizia degli spogliatoi, dei refettori e dei pulpiti, e chiesto di implementare il servizio di pulizia e sanificazione».