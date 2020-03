Taranto, spaccia in bici per le vie della città, arrestato

La polizia di Taranto ha arrestato in flagrante un pregiudicato del posto, il 49enne Lucio Amabile, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato che da qualche tempo un uomo percorreva in bici le vie del Borgo e incontrava regolarmente consumatori abituali di droga. Dopo aver constatato che il “ciclista”, soprattutto nelle ore serali, faceva sempre lo

stesso percorso, hanno deciso di fermarlo.

Durante il primo controllo, gli agenti hanno trovato nella tasca del giubbotto un pezzo di hashish, alcune dosi di cocaina e delle banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha poi permesso di recuperare un coltello ed un bilancino di precisione ancora sporchi di hashish . Al termine dell’operazione il 49enne è stato arrestato.