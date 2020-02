«Diodato, suoniamo insieme», l'invito a Taranto dell'Orchestra Magna Grecia

Il vincitore del Festival di Sanremo Antonio Diodato in un’intervista ha espresso il desiderio di tenere un concerto nel cuore di Taranto e l'Orchestra della Magna Grecia, attraverso il suo direttore artistico, il maestro Piero Romano, manifesta «massima disponibilità a sostenere il progetto di un artista (con il quale l’ICO tarantina è in stretto contatto) che confessa il grande amore per la sua terra». In particolare, ricorda l'Orchestra della Magna Grecia, Diodato ha affermato che gli "piacerebbe tornare a Taranto, suonare all’interno della cassa armonica di piazza Garibaldi: accendere tutto e tenere un concerto con una orchestra; ricordo i tempi della scuola, quando in un’atmosfera magica insieme con un gruppo eseguii cover di Pink Floyd e Led Zeppelin».

Il concerto in una «delle piazze centrali della città - conclude l’Orchestra - sarebbe il primo abbraccio fra Diodato, vincitore della Settantesima edizione del Festival, e Taranto, la città nella quale è cresciuto e che da sempre porta nel cuore».