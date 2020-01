Ex Ilva, in serata il deposito delle repliche dei commissari ex Ilva

È atteso verso sera il deposito della memoria di repliche dei commissari dell’ex Ilva nella causa civile in corso a Milano con al centro il ricorso cautelare d’urgenza per fermare l’addio di Arcelor Mittal.

In tarda mattinata è avvenuta anche il deposito della memoria della Procura di Milano, intervenuta nella causa, che risponderà a quanto sostenuto dal gruppo franco indiano che aveva chiesto di estrometterla dal procedimento.

Nella memoria di replica con cui i pm Stefano Civardi e Mauro Clerici e il Procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, titolari dell’inchiesta penale, ribattono alla richiesta, avanzata da Arcelor Mittal, della loro estromissione dalla causa civile, si sostiene che «il ricorso della Procura della Repubblica è pienamente ammissibile e coerente con i doveri dell’Ufficio» in quanto nel procedimento ci sono «interessi pubblici coinvolti sotto il profilo della tutela dell’ambiente, dell’occupazione, degli impianti strategici per l’economia nazionale».

In più, oltre a sottolineare che la memoria depositata dai legali della multinazionale lo scorso 16 dicembre al giudice civile Claudio Marangoni «è totalmente centrata sul provvedimento» del giudice monocratico di Taranto sull'Altoforno 2 poi annullato dal Tribunale del Riesame il 7 gennaio scorso, i pm sottolineano come la giurisprudenza riconosce "l'utilizzabilità degli elementi di prova» assunti nel corso del procedimento penale come «prova atipica, con pieno ingresso nel novero degli elementi valutabili dal giudicante» nel contenzioso civile.

STOP ACCIAIERIA 1 - I nuovi assetti produttivi - spiegano i sindacati - partiranno da giovedì 23 gennaio con l'Acciaieria 2 a pieno regime.

Parte della produzione della stessa Acciaieria 1 verrebbe spostata all’Acciaieria 2, «che passerebbe - spiegano le Rsu - dall’attuale regime di due convertitori a tre in marcia. L'azienda ha ribadito la necessità di mantenere i presidi per la quasi totalità della manutenzione e del personale necessario di esercizio per garantire, in entrambi i casi, la salvaguardia impiantistica propedeutica alla ripartenza dell’impianto».

Inoltre, aggiungono i sindacati, «una parte del personale di esercizio dell’Acciaieria 1, formato e informato, verrà impiegato in Acciaieria 2 a saturazione organico».

Fim, Fiom e Uilm hanno ribadito la propria «contrarietà a tale decisione aziendale in quanto ritengono che il momentaneo trasferimento della produzione sull'Acciaieria 2, rispetto all’attuale assetto di marcia, può creare possibili ripercussioni dal punto di vista della sicurezza e dell’ambiente». I sindacati ritengono «inaccettabile tale scelta da parte di ArcelorMittal in quanto, ad oggi, non vi è un piano industriale condiviso con il Governo e le organizzazioni sindacali» e pertanto chiedono «l'immediata sospensione dell’iniziativa unilaterale della multinazionale».