Grottaglie, rimossa dall'aeroporto la bomba di aereo da 300 libbre

TARANTO - Si sono svolte questa mattina le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico scoperto nei giorni scorsi nell’area dell’aeroporto Arlotta di Grottaglie (Taranto). Si tratta di un residuato bellico inesploso, una bomba di aereo da 300 libbre di fabbricazione americana. Sono stati impegnati gli specialisti del Nucleo Cmd (Conventional Munition Disposal) dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia. Sono state messe a punto una serie di misure a garanzia della incolumità pubblica per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, avvenute in due fasi. La prima ha riguardato le attività di «despolettamento» effettuate nel luogo del ritrovamento.

Per un raggio di 1700 metri circa l’area interessata è stata sgomberata e totalmente interdetta sia alla circolazione stradale e ferroviaria che alla navigazione area.

La seconda fase ha riguardato il trasporto dell’ordigno in una cava, nel territorio di San Giorgio Jonico, a cura dei militari artificieri per il successivo brillamento che avverrà domani.